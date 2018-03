Il 12 marzo ripartono le lezioni gratuite e aperte al pubblico ''Lezioni d’Europa''

Il Centro Europe Direct dell’Università di Siena: un servizio per i cittadini con tante attività di informazione e informazione

Uno sportello di informazione e supporto ai cittadini sui temi dell’Unione Europea, sui bandi e i finanziamenti, sulle opportunità offerte dall’Europa per lo studio e il lavoro: lo “Europe Direct Information Centre” presso l’Università di Siena è stato selezionato e cofinanziato dall’Unione Europea anche per il prossimo triennio, e resta quindi disposizione del pubblico con le sue attività informative e con i suoi eventi di formazione.Primo tra questi eventi gratuiti e aperti al pubblico sono le “Lezioni d’Europa”, che ripartono il 12 marzo con un nuovo ciclo, intitolato “Dialoghi e dibattiti su politiche e priorità dell’Europa verso il 2020”. Un’occasione per i cittadini e gli studenti di conoscere la storia dell’integrazione europea, e di affrontare alcune delle priorità dell’Unione, come immigrazione e cittadinanza, commercio internazionale, patrimonio culturale (il 2018 sarà l’anno europeo del Patrimonio Culturale), ruolo del Parlamento europeo in vista delle elezioni del 2019, con l’obiettivo principale di rendere tutti più consapevoli dei propri diritti e doveri nell’ambito della cittadinanza europea.Per iscriversi al ciclo formativo, o a singoli incontri di “Lezioni d’Europa 2018”, compilare la scheda di iscrizione disponibile alla pagina web www.europedirect.unisi.it/lezioni-deuropa/lezioni-europa-2018/ . Alla stessa pagina è disponibile il programma completo del ciclo e sono pubblicati tutti gli aggiornamenti. La prima lezione, dal titolo “Radici storiche e sviluppo dell’integrazione europea”, sarà tenuta dal professor Daniele Pasquinucci il 12 marzo, dalle 10 alle 12 nell’aula Magna Storica del Rettorato dell’Università di Siena.Lo sportello Europe Direct di Siena, sotto la direzione scientifica del professor Massimiliano Montini, fa parte della rete di sportelli dell’UE rivolti al territorio. In Europa i Centri sono circa 500, in Italia 41. Per contattare lo sportello di Siena, che si trova nel cortile del palazzo del Rettorato dell’Ateneo, in via Banchi di Sotto 55, chiamare i numeri 0577 23 5555 – 5181 – 5776, o scrivere all’indirizzo mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . L’orario di apertura al pubblico è dal lunedì al venerdì dalle 9:20 alle 13, il martedì e il giovedì anche dalle 14 alle 16. Sito web http://www.europedirect.unisi.it/