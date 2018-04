Spari dopo una lite: un morto e due feriti a Follonica, arrestato l'assassino

E' stato arrestato alle porte di Grosseto l'uomo che ha sparato a tre persone in via Matteotti a Follonica, uccidendo un uomo e ferendo gravemente altre due persone, un uomo e una donna. L'assassino, che sarebbe secondo quanto si apprende un ristoratore di Follonica, era riuscito a fuggire in auto verso Grosseto ma i carabinieri sono riusciti a bloccare la sua vettura alla periferia del capoluogo.Tutto sarebbe dovuto a una lite. I due feriti sono stati trasportati con il Pegaso all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena. Nella anche un elicottero della guardia di finanza per coadiuvare i carabinieri che a terra hanno continuato le ricerche dell'assassino. Molte le persone fuggite nelle case e nei locali appena sono stati sparati i colpi di pistola, almeno quattro o cinque. "Incredulità e sgomento". Sono le prime parole del sindaco di Follonica, Andrea Benini, che si è recato in via Matteotti dove c'è stata la sparatoria. "C'è dispiacere per queste persone che conoscevo benissimo - ha aggiunto il sindaco -. Speriamo che il responsabile venga preso il prima possibile".