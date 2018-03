Politiche 2018, Forza Italia in parlamento con 10 toscani. Il coordinatore Mugnai: ''Grande risultato, onore e responsabilità''

"Ora avanti a rappresentare il territorio e i valori azzurri"

Il leader regionale azzurro Stefano Mugnai commenta i dati definitivi

Stefano Mugnai e poi Roberto Berardi, Deborah Bergamini, Maurizio Carrara, Felice Maurizio D’Ettore, Massimo Mallegni, Barbara Masini, Erica Mazzetti, Elisabetta Ripani e Giorgio Silli: sono loro i dieci parlamentari toscani che Forza Italia porta a Roma. «Un risultato importante – esordisce il coordinatore regionale Mugnai – se si pensa che dei 56 parlamentari che dalla Toscana arriveranno nella capitale ben 23 sono di centrodestra, a fronte degli 8 eletti nel 2013 tra i 7 appena dell’allora Popolo della Libertà e 1 di FdI. Soddisfazione, poi, per i numeri di coalizione che assegnano a Forza Italia una pattuglia di 10 eletti, a cui si aggiungono i 9 della Lega e i 4 di Fratelli d’Italia».Sarà dunque azzurra, sottolinea Mugnai, la più folta rappresentanza di centrodestra che partirà dalla Toscana: «Questo grande risultato – afferma – è un successo collettivo per il quale ringrazio tutti i candidati, in particolare coloro che non ce l’hanno fatta, insieme a tutti i dirigenti del partito, i militanti, gli elettori. Grazie a tutti per questo risultato che ci dà onore ma anche e soprattutto responsabilità».«A tutti, me compreso, auguro buon lavoro nell’auspicio che potremo rappresentare il territorio come parlamentari di maggioranza. Dovremo avere attenzione e tensione, all’interno del parlamento, nel dimostrare ai cittadini la capacità di essere all’altezza del privilegio che ci hanno conferito di poter rappresentare le nostre comunità, il nostro territorio, il nostro movimento politico».