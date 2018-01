Susanna Cenni fa tappa a Pisa per la presentazione della sua candidatura

"La giornata pisana si è aperta con l'incontro con i giovani democratici, le energie migliori del nostro partito. E da loro che dobbiamo trarre l'entusiasmo per affrontare questa campagna, dalla loro passione e dal loro impegno. In questa campagna sarà molto importante non solo trasmettere il nostro programma di governo, ma saper raccontare anche le tante cose che siamo riusciti a realizzare in questa legislatura. Sono molto soddisfatta di rientrare in collegio che, oltre a ricoprire il territorio senese, interessa anche una buona parte della provincia di Pisa. Servirà un lavoro di squadra forte e con grande fiducia mi appresto ad affrontare questo importante impegno. L’avversario è la destra e l’obiettivo è vincere per ricostruire il centrosinistra".Con queste parole Susanna Cenni, candidata alla Camera in Toscana nel Collegio Uninominale 11 – Poggibonsi è intervenuta oggi, a Pisa, durante la presentazione dei candidati democratici, presso la sede del Pd di Pisa.