Gruppo Lega: ''Manuel Vescovi nuovo portavoce dell'opposizione in Consiglio regionale''

Manuel Vescovi, consigliere regionale della Lega, è il nuovo portavoce dell’opposizione; prende il posto del collega Claudio Borghi che ha dato le dimissioni dall’incarico, vista la sua candidatura alla Camera dei Deputati."L’elezione di Vescovi - si legge in una nota della Lega - è avvenuta all’unanimità ed il neo-eletto ha espresso piena soddisfazione per il prestigioso incarico che andrà a ricoprire fino al 2020. Nel ringraziare Borghi per l’impegno profuso, Vescovi ha dichiarato di voler svolgere con la massima dedizione e responsabilità il nuovo compito che gli è stato affidato."“Mi confronterò costantemente - conclude Manuel Vescovi - con le altre Forze di minoranza presenti in Consiglio regionale che vorranno dialogare col sottoscritto, alfine di far pesare maggiormente le nostre opinioni su tematiche spesso rilevanti che coinvolgono milioni di toscani.”