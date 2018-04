"Il Comitato NO alla fusione Torrita di Siena-Montepulciano, in data odierna, martedì 17 aprile, ha presentato alla Regione Toscana un ricorso gerarchico, per chiedere l’annullamento delle delibere con cui i comuni di Torrita di Siena e di Montepulciano hanno chiesto alla Regione di dare avvio al processo di fusione.Noi riteniamo che le delibere siano in contrasto con la normativa regionale in materia di referendum sulle fusioni".