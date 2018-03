Italia e Perù, incontro di culture a Torrita di Siena

Si terrà un incontro di culture, quella italiana e quella peruviana, domenica 25 marzo alle ore 18.30 a Torrita di Siena con la presenza del Console del Perù Orlando Velorio e i rappresentanti istituzionali del territorio, in occasione dell’inaugurazione del ristorante Mistura.L’apertura di ristorante ispirato al Perù in Toscana è l’ultimo dei sogni che lo Chef Nicola Allegretta ha realizzato. Si chiama Mistura e, come racconta il suo nome, è un’idea inedita di cucina che mixa i sapori e la cultura del Perù, con influenze gastronomiche internazionali proposte dal menù che sono un omaggio alla biodiversità del Paese, ai suoi magnifici colori e alla sua storia millenaria. Tapas style con musiche In the cloud Bossa&Jazz allieteranno la serata che sarà anche l’occasione per uno scambio culturale tra i due Paesi quale dimostrazione d’integrazione. Per Torrita di Siena la presenza di una nuova attività imprenditoriale è elemento di interesse e soddisfazione.