La Emma Villas vince 3-0 con Gioia del Colle nella prima semifinale play-off

EMMA VILLAS SIENA-GIOIELLA MICROMILK GIOIA DEL COLLE 3-0 (25-20, 25-23, 25-22)

La Emma Villas Siena si aggiudica la prima gara delle semifinali playoff contro Gioia del Colle. Finisce 3-0 per Siena che mostra nuovamente una buonissima pallavolo. Bene al cambiopalla e in attacco, buona la prestazione della formazione biancoblu anche al servizio. Migliori realizzatori della sfida l’opposto dei pugliesi Leano Cetrullo con 18 punto e l’olandese Kay Van Dijk, autore di 16 punti e con il 70% in attacco.Coach Juan Manuel Cichello non cambia sestetto: capitan Fabroni in cabina di regia e l’olandese Kay Van Dijk nel ruolo di posto, gli schiacciatori titolari sono Filippo Vedovotto e Michele Fedrizzi, al centro giocano Alisson Melo e Vincenzo Spadavecchia, il libero titolare è Andrea Giovi.Gioia del Colle viene invece così schierata da coach Giuseppe Spinelli: Marchiani al palleggio, Cetrullo in posto 2, i due posti 4 sono Joventino e Grassano, al centro agiscono Erati e Scopelliti, in seconda linea a difendere c’è Casulli.Sono di Fedrizzi e di Van Dijk i primi punti del match per la Emma Villas Siena. Dopo il diagonale vincente di Filippo Vedovotto ecco il primo ace della sfida, messo a segno dal centrale della squadra senese Vincenzo Spadavecchia che viene anche agevolato dal nastro (4-2). E’ subito spettacolo al PalaEstra: dopo la pipe finalizzata da Michele Fedrizzi arriva la seconda battuta vincente dei biancoblu, opera questa volta dell’opposto olandese Kay Van Dijk. E poi anche Fabroni si mette in proprio in attacco. A segno i primi punti dell’ex spoletino Joventino che gioca bene sulle mani del muro avversario, poi è Alex Erati in battuta a dare ai pugliesi il punto della parità (9-9).In attacco Siena gioca bene: Vedovotto si merita applausi per un bel numero che elude il muro di Gioia del Colle. Lo schiacciatore della formazione biancoblu è caldo e consente ai suoi di riottenere un buon vantaggio (14-11) che arriva anche per la prima murata vincente del brasiliano Alisson Melo. Gli ospiti sbagliano troppo al servizio, Siena ne approfitta e si avvicina a quota 25. Il muro a due Vedovotto-Melo su Cetrullo dà una spallata importante a questo primo set: è 22-16 per Siena, coach Spinelli chiama time out per parlare con i suoi giocatori. C’è tempo anche per il secondo ace di Spadavecchia. L’errore di Cetrullo dà il set point ai biancoblu (24-16). Il turno al servizio di Joventino avvicina i pugliesi: l’ex Spoleto realizza due ace consecutivi (24-20). Ma la battuta successiva del brasiliano finisce lunga (25-20).Siena ha attaccato con il 76%: 4 a testa i punti per Van Dijk, Fedrizzi e Vedovotto.In campo gli stessi sestetti del primo set. Il turno in battuta di Marco Fabroni indirizza immediatamente il parziale: è subito 3-0 per Siena anche con una magia di Fedrizzi. La Emma Villas sta difendendo molto bene, l’attacco arriva di conseguenza. Dopo una buona difesa di Fedrizzi, ad esempio, arriva rapidamente l’attacco in diagonale dell’opposto olandese Kay Van Dijk che porta al 5-1 per i padroni di casa. Le due squadre restano vicine nel punteggio, Fedrizzi cerca l’allungo con l’arma del servizio: sono due gli ace consecutivi dello schiacciatore ex Padova e i due punti break permettono a Siena di portarsi sul +5 (15-10). Arriva anche il terzo ace del match per Vincenzo Spadavecchia. Quando Fabroni guarda al centro Melo risponde presente. I pugliesi si affidano a Cetrullo, che raggiunge già quota 10 punti personali mettendo a segno dai nove metri il 19-15. Cambi per Siena: dentro Di Tommaso e Boswinkel per Van Dijk e Fabroni. Qualche errore di troppo da parte dei senesi e il buon turno in battuta di Simone Scopelliti riportano la Gioiella Micromilk a stretto contatto (21-20). Quando Fedrizzi viene murato da Erati è parità (21-21). Coach Cichello manda in campo Pochini al posto di Fedrizzi per rinforzare la seconda linea. Una spettacolare giocata la mostra nuovamente Fabroni che si mette i panni dello schiacciatore e realizza il 22-21. Cetrullo poco dopo sbaglia una palla pesantissima che avrebbe potuto dare un vantaggio agli ospiti. Van Dijk toglie le castagne dal fuoco e realizza il 24-23, poi sulla palla fuori di Joventino si chiude il set (non c’è tocco del muro senese, la conferma arriva dal Video Check).Sono stati 7 i punti di Van Dijk in questo set, 5 quelli di Fedrizzi. Cinque gli ace di Siena in questo parziale del match.Cetrullo e Joventino non ci stanno e realizzano belle giocate in avvio di terzo parziale. La battuta di Cetrullo termina proprio all’incrocio delle righe: l’opposto di Gioia del Colle segna un punto che vale l’8-9 in favore dei suoi. Replica un istante dopo bissando con il secondo ace di fila (8-10). La rimonta arriva ancora una volta con il servizio: il protagonista questa volta è Vincenzo Spadavecchia, autore di 2 ace di fila. Gli ospiti si aggrappano a Leano Cetrullo, che ha già totalizzato 16 punti. Van Dijk viene murato una volta dai pugliesi ma si riscatta pochi istanti dopo. Erati mette le sua mani ancora su una schiacciata di Van Dijk ma succede come un minuto prima: nell’azione seguente l’olandese non sbaglia (18-16). Vedovotto gioca sul muro e porta la Emma Villas a -5 punti dal successo. Spadavecchia mette le sue mani sulla schiacciata di Cetrullo ed è 21-18. Melo schiaccia sul taraflex un pallone “pesante”, Van Dijk allunga con un ace (23-19). Di Fedrizzi è il punto che vale il match point. In campo per la battuta Filippo Pochini al posto di Filippo Vedovotto. Il cambiopalla dei pugliesi è positivo con il punto di Erati, Gioia del Colle si avvicina ancora con l’ace di Grassano. Ma il successivo errore dell’ex chiude il set (25-22) e la gara.: Fabroni 4, Bargi, Spadavecchia 8, Vedovotto 10, Van Dijk 16, Giovi (L), Boswinkel, Graziani, Braga, Pochini, Di Tommaso, Fedrizzi 11, Melo 4. Coach: Cichello.: Luppi, Casulli (L), Anselmo, Joventino 7, Scopelliti 2, Cetrullo 18, Erati 6, Grassano 8, Bernardi, Link, Marchiani 2. Coach: Spinelli.Arbitri: Ubaldo Luciani, Frederick Moratti.NOTE. Video Check: richiesto nel primo set da Gioia del Colle sull’8-5, sul 10-8 (decisione cambiata) e sul 25-19 (decisione cambiata); richiesto nel secondo set da Siena sul 9-6 e sul 24-24 (decisione cambiata) e da Gioia del Colle sul 25-23; richiesto nel terzo set da Siena sul 7-7, sull’11-12 (decisione cambiata) e sul 17-17 (decisione cambiata) e da Gioia del Colle sul 21-18.Ace: Siena 11, Gioia del Colle 8. Errori al servizio: Siena 15, Gioia del Colle 17. Muri punto: Siena 4, Gioia del Colle 5. Percentuali in attacco: Siena 59%, Gioia del Colle 57%. Positività in ricezione: Siena 52%, Gioia del Colle 43%. Durata del match: 1 ora e 22’ (25’, 29’, 28’).