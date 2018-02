Emma Villas, Roberto Braga: ''Bergamo sbaglia poco e ha ottime individualità, sarà dura ma siamo pronti''

Il centrale della Emma Villas commenta la situazione: “A Spoleto conquistata una vittoria fantastica”

Siena contro Bergamo è senz’altro una sfida affascinante, che riporta alla mente recenti match nei quali in campo si è vista una ottima pallavolo. Le due compagini si sono affrontate due volte nella Pool Promozione un anno fa, con una vittoria a testa (Bergamo vinse 3-0 in casa, mentre la Emma Villas si impose con egual risultato al PalaEstra), e poi si sono ritrovate di fronte anche in questa stagione in occasione della semifinale di Coppa Italia di Serie A2, un match che i bergamaschi hanno fatto proprio per 3-0 tra le mura amiche lo scorso 20 dicembre.“Nell’ultimo periodo noi abbiamo avuto ottimi risultati per quello che è il percorso di crescita di questa squadra. A Spoleto abbiamo conquistato un risultato fantastico in un campo davvero difficile, trovando molte soluzioni in momenti del match che scottavano”. L’analisi è del centrale della Emma Villas Siena, Roberto Braga, che così commenta la situazione della compagine biancoblu. Un momento da ricordare è stata la vittoria centrata in trasferta, al PalaRota spoletino, che ha consentito ai senesi di mantenere la quinta posizione della Pool A e di raggiungere quota 10 punti in classifica.Domenica 11 febbraio si torna a giocare: alle ore 19,30 al PalaEstra via alla sfida casalinga contro la Caloni Agnelli Bergamo seconda in classifica con 15 punti, appena reduce dal successo interno per 3-0 contro la Videx Grottazzolina, e che in tutto il campionato ha finora perso solamente tre partite, dominando il girone blu del quale faceva parte, che ha chiuso in vetta con la bellezza di dieci punti di vantaggio sulla Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania arrivata seconda.“Contro Bergamo sarà una partita tosta – commenta ancora Roberto Braga –, in casa loro ci hanno sempre battuto sia quest’anno nella semifinale di Coppa Italia che nella scorsa stagione in una partita valida per la Pool Promozione. Sbagliano poco, l’opposto Sjoerd Hoogendoorn è il vero trascinatore di una squadra nella quale sono presenti ottime individualità. Hanno un bravo allenatore e riescono sempre a toccare i punti deboli delle formazioni che affrontano. Sarà dura ma ci siamo, nelle ultime settimane stiamo trovando soluzioni interessanti che stanno dando profitti. Stiamo battendo bene, stiamo difendendo tanto, certamente siamo cresciuti nel corso della stagione. Il nostro allenatore Juan Manuel Cichello ci fa lavorare molto e bene, ed in gara si vedono i risultati della qualità dei nostri allenamenti”.Così commentano in casa Caloni Agnelli: “Affrontiamo una squadra molto forte – afferma lo schiacciatore di Bergamo Ludovico Dolfo, ex Reggio Emilia –, allestita per il salto di categoria e che, dopo una prima fase al di sotto delle aspettative, cercherà ulteriormente di offrire la propria migliore versione. Come ha già dimostrato a Spoleto, dove è emersa tutta la voglia di cambiare il trend nonostante l’assenza di Bargi e con Melo adattato al centro. Siena è temibile in attacco e vanta battitori in salto decisamente insidiosi: noi dovremo saper trovare le contromisure, giocare d’astuzia quando serve ed essere abili su palla alta. Ci metteranno in difficoltà, ne siamo consapevoli perciò dovremo restare tranquilli imponendo il nostro gioco pur su un campo assai complicato. La vittoria sulla Videx ci ha ridato il giusto slancio seppur avessimo fisiologicamente ancora in corpo qualche scoria dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia”.La Emma Villas cercherà di raggiungere il poker di vittorie consecutive, dopo quelle ottenute a Reggio Emilia ed in casa contro Catania nella prima fase e dopo quella a Spoleto nell’esordio della Pool A. La gara tra Siena e Bergamo sarà sponsored by Simus Siena Multiservice. Per la partita contro i lombardi e per tutta la Pool A saranno validi gli abbonamenti sottoscritti dai tifosi senesi ad inizio stagione.E’ già attiva la prevendita per poter assistere a questa partita. I biglietti possono essere acquistati online nel circuito CiaoTickets (all’indirizzo https://www.ciaotickets.com/evento/emma-villas-siena-caloni-agn-bergamo ) e nei punti vendita convenzionati. La biglietteria del PalaEstra sarà aperta domenica 11 febbraio, giorno del match contro la Caloni Agnelli, dalle ore 10,30 alle ore 13 e dalle ore 16,30 in poi.