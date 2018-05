Il Siena vince in trasferta contro il Prato

PRATO-ROBUR SIENA 2-3 (2-2)

Nella 38ª giornata, ultima della stagione regolare del campionato di calcio di Serie C girone A, che si è giocata oggi, sabato 5 maggio, la Robur Siena ha superato a Pontedera il Prato con il risultato di 2-3.Il Prato passa in vantaggio dopo soli 4 minuti di gioco con Orlando. Al 25' Marotta pareggia per la Robur. Dopo soli 4 minuti ritornano in vantaggio i padroni di casa che al 37' subiscono nuovamente la rete del pareggio di Marotta. Nella ripresa è Emmausso al 37' a siglare la rete del definitivo 2-3.I bianconeri chiudono così la stagione con 67 punti, secondi in classifica dietro il Livorno (che sale in Serie B), con un bilancio di 20 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte. La Robur adesso è attesa dai quarti di finale dei playoff che si disputerano il 30 maggio e il 3 giugno.: Sarr, Ceccarelli, Gargiulo, Piscitella (36’st Colli), Cistana, Bertoli (26’st Rozzi), Zucchetti (1’st Coccolo), Fantacci, Ghidotti, Orlando (19’st Akkamadu), Casale. All. Catalano. A disp. Alastra, Martinelli, Bonetto, Guglielmelli, Kouassi.: Crisanto, Cleur, Dossena (30’st D’Ambrosio), Solini (19’st Panariello), Mahrous, Guerri, Damian, Bulevardi (39’st Biancalani), Neglia, Marotta, Emmausso (39’st Gerli). All. Mignani. A disp. Pane, Rondanini, Guberti, Santini, Iapichino, Vassallo, Sbraga.Arbitro: Luca Zufferli (Udine). Assistenti: Alberto Zampese (Bassano del Grappa) e Stefano Zeviani (Legnago).Marcatori: 4’pt Orlando, 25’pt e 37’pt Marotta, 29’pt Ceccarelli, 32’st Emmausso