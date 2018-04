Vince il Siena ma vince anche il Livorno: sempre 2 i punti di distacco a due gare dal termine

ROBUR SIENA-CUNEO 1-0 (1-0)

Nella 36ª giornata del campionato di calcio di Serie C girone A, che si è giocata oggi, sabato 21 aprile, la Robur Siena ha superato allo stadio "Artemio Franchi" il Cuneo con il risultato di 1-0.La rete della vittoria dei bianconeri, ritornati a giocare sul campo di casa dopo un mese e tre trasferte consecutive, è stata realizzata da Iapichino al 43' del primo tempo con un bolide da 30 metri che si è infilato all'incrocio dei pali. Al 13' della ripresa da segnalare una traversa per la Robur colpita da Marotta. Non una grande partita per la squadra di mister Mignani.Purtroppo per i bianconeri vincono anche il Pisa (3-1 contro il Pontedera anche se ormai i nerazzurri sono fuori dai giochi per il primato), ma soprattutto il Livorno (vincente in trasferta contro l'Arzachena con il risultato di 2-3) che rimane al primo posto della classifica con 66 punti davanti al Siena con 64 (bilancio complessivo di 19 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte nelle 34 partite fin qui disputate), e davanti al Pisa con 61 punti ma una partita in più.Per il Siena, certo praticamente del secondo posto (il Pisa devo giocare solamente la 37ª giornata ad Arezzo e osserverà il turno di riposo nell'ultima di campionato), rimane ancora aperta la corsa per il primo posto con il Livorno per la promozione diretta in serie B senza passare dai play-off.Il prossimo turno per la Robur, sabato 28 aprile alle ore 16.30, vedrà i bianconeri impegnati allo stadio "Artemio Franchi" contro il Piacenza, mentre il Livorno giocherà allo stadio "Armando Picchi contro la Carrarese. Nell'ultima giornata la Robur andrà in trasferta a Prato mentre il Livorno sarà impegnato a Piacenza.: Pane, Rondanini, Sbraga, D’Ambrosio, Iapichino, Bulevardi (21’st Damian), Gerli, Vassallo (38’st Guerri), Cruciani (21’st Guberti), Santini, Marotta (44’st Panariello). All Mignani. A disp. Crisanto, Dossena, Emmausso, Mahrous, Cleur, Solini, Neglia.

CUNEO: Moschin, Rosso, Conrotto, Cristini M. (19’st Zamparo), Schiavi, Gerbaudo, Cristini A., Galuppini (31’st Bruschi), Di Filippo, Dell’Agnello, Testoni (19’st Sarzi Puttini). All. Viali. A disp. Bambino, Baschirotto, Boni, Secondo, Zigrossi, D’Agostino, Maresca, Zappella.

Arbitro: Matteo Proietti (Terni). Assistenti: Fabrizio Lombardo (Sesto San Giovanni) e Andrea Zingrillo (Seregno)

Marcatori: 43’pt Iapichino

Ammoniti: Guerri, Gerbaudo

Espulsi: Cristini A., Mignani

Note: 1859 abbonati, 894 paganti (19 ospiti), 19070 euro incasso (compresa quota abbonati)