Arezzo-Robur Siena, vendita dei biglietti senza tessera del tifoso

In seguito alla riunione del Gruppo Operativo di Sicurezza (GOS), che si è tenuto questa mattina alla Questura di Arezzo, la società bianconera comunica che l’acquisto per i tagliandi della partita Arezzo-Robur Siena, per il settore ospiti, sarà possibile anche senza la tessera del tifoso. Inoltre la prevendita si chiuderà sabato alle ore 16,30, e comunque fino ad esaurimento posti.E’ possibile acquistare i biglietti online sul sito www.listicket.com e nei seguenti punti vendita della provincia di Siena:– TABACCHERIA IL CHIASSO LARGO 7, VIA RINALDINI, ITALIA, SIENA TEL. +057740136– TABACCHERIA 6, VIA NAZARENO ORLANDI, ITALIA, SIENA TEL. +0577334040– TABACCHERIA 8, VIA FIORENTINA, ITALIA, SIENA TEL. +057741619