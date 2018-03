Livorno-Robur Siena, prevendita biglietti

Attiva la prevendita per la partita di martedì 20 marzo all’Armando Picchi contro il Livorno (ore 20:30). Il circuito di vendita è BookingShow ( www.bookingshow.it ), è possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti fino alle ore 19 di lunedì 19 marzo al costo di 13 euro più i diritti di prevendita. E’ possibile acquistare i biglietti online sul sito www.bookingshow.it e nei seguenti punti vendita della provincia di Siena:TABACCHERIA IL CHIASSO LARGO 7, VIA RINALDINI, ITALIA, SIENA TEL. +057740136Il giorno della partita non sarà possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti.