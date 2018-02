Robur Siena-Alessandria, 23 convocati da Mignani: ''Faremo di tutto per portare a casa il risultato''

L'allenatore della Robur Siena, Michele Mignani, ha convocato 23 giocatori per la partita di domani, domenica 4 febbraio, che si giocherà alle ore 14.30 allo stadio "Moccagatta" tra Alessandria e Siena, valida per la 24ª giornata del campionato di calcio di Serie C girone A.Di seguito l’elenco dei convocati: Bulevardi, Cleur, Crisanto, Cristiani, Cruciani, Damian, Dossena, Emmausso, Gerli, Guberti, Guerri, Iapichino, Mahrous, Marotta, Neglia, Panariello, Pane, Rondanini, Rossi A., Santini, Solini, Sbraga, Vassallo."Da quello che è stato l’andamento delle ultime partite ci dobbiamo aspettare un avversario in grande forma, che ha ripreso a camminare forte: sarà una partita difficile, sicuramente ci sarà tanto pubblico perché hanno ricreato entusiasmo nella gente, andiamo a giocarsela come abbiamo fatto all’andata. L’Alessandria è una squadra forte ma non dobbiamo avere timore, anzi, affrontare una squadra che viene da sei vittorie consecutive deve essere uno stimolo in più, faremo di tutto per portare a casa il risultato. La squadra questa settimana ha potuto recuperare le energie spese nelle tre partite della settimana precedente, ha lavorato bene: si sono aggregati Solini e Dossena, si sono integrati immediatamente e ci daranno una mano nel corso del campionato. Cruciani? Nessuno aveva chiesto la sua cessione, per la stima che nutriamo nei confronti della persona e del calciatore gli abbiamo dato la possibilità di decidere se rimanere, con il rischio di trovare poco spazio: sono contento che sia rimasto perché è un ragazzo che ha lavorato bene nell’ultima parte della stagione, è cresciuto e potrebbe essere un grande acquisto per il nostro futuro. Approcciamo le partite allo stesso modo, sia in casa che in trasferta, la differenza sta nell’avversario: a Siena vengono per chiudersi e sono contenti di portare via un punto, mentre in casa loro provano a vincere la partita. Credo che sia giusto dare una filosofia generale di pensiero, la nostra squadra ha provato a vincere tutte le partite che ha giocato, questo lo trovo un pensiero positivo".In classifica, la Robur è al secondo posto con 44 punti, mentre l'Alessandria è ha meta classifica a quota 30.