Basket serie A2, bella vittoria della Mens Sana contro la Bertram Tortona ma il campionato finisce qui

SOUNDREEF MENS SANA-BERTRAM TORTONA

98-87 (20-18, 47-46, 66-64

)









Bella vittoria per la Soundreef Mens Sana Siena che, nella 30ª e ultima giornata del campionato di basket di Serie A2 girone ovest, supera al PalaEstra la Bertram Tortona con il punteggio di 98-87.Partita equilibrata fino all'ultimo quarto di gioco quando i biancoverdi prendono il largo vincendo l'ultima gara della stagione regolare con 11 punti di vantaggio.Nonostante la vittoria che fa salire in campionato a 28 punti i biancoverdi, gli altri risultati di oggi impediscono l'accesso ai play-off. Il campionato della squadra di coach Mecacci finisce dunque qui con l'undicesimo posto in classifica e un bilancio di 14 vittorie all'attivo e 16 sconfitte.