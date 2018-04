Basket serie A2, la Mens Sana sconfitta dalla Virtus Roma

VIRTUS ROMA-SOUNDREEF MENS SANA

68-66 (21-10, 33-30, 52-45

)









Sconfitta per la Soundreef Mens Sana Siena che, nella 29ª e penultima giornata del campionato di basket di Serie A2 girone ovest, viene superata in trasferta dalla Virtus Roma con il punteggio di 67-66.Pessimo primo periodo di gioco per i biancoverdi che realizzano solamente 10 punti contro i 21 dei padroni di casa. Succede il contrario nel secondo quarto con la Mens Sana che, con un parziale di 12-20 va al riposo lungo con uno svantaggio di sole 3 lunghezze (33-30). Al rientro dagli spogliatoi è pero' di nuovo Roma che allunga portandosi all'ultimo periodo di gioco con un vantaggio di 7 punti. Nell'ultima frazione i biancoverdi tentano il recupero ma invano: vince Roma con 2 punti di scarto.Dopo questa sconfitta il bilancio in campionato della Mens Sana rimane fermo a quota 26 punti, con 13 vittorie all'attivo e 16 sconfitte.Il prossimo turno, domenica 22 aprile alle ore 18, vedrà i biancoverdi impegnati al "PalaEstra" contro Tortona per la 30ª ed ultima giornata di regular season.: Maresca 2, Chessa 9, Baldasso 9, Lucarelli ne, Landi 19, Vedovato, Roberts 14, Thomas 9, Parente 2, Raucci 4. All. Bucchi: Ebanks 8, Casella 6, Cepic ne, Borsato 2, Vildera 8, Simonovic 2, Sandri 7, Saccaggi 7, Lestini, Lurini ne, Costi ne, Kyzlink 26. All. Mecacci