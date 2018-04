Basket Serie C Silver: Costone sconfitto da Arezzo, fuori dai play-off

AMEN SBA AREZZO-VISMEDERI COSTONE SIENA 79-61 (22-11, 39-25, 66-42)

Niente play-off per la Vismederi che non riesce nell’impresa di espugnare il campo della capolista Sba Arezzo che si impone con estrema facilità nel derby con i senesi.Pronti via, anzi no, forse non si gioca; il parquet del PalaEstra improvvisamente cede durante il riscaldamento. I dirigenti locali si attivano da subito per sistemare il pezzo di campo deteriorato. Gli arbitri sono inflessibili: se per l’inizio della gara non è tutto a posto, o si va in un altro impianto comunale oppure la partita è sospesa. Allo scadere dell’ultimatum però, il parquet viene in qualche modo rattoppato e quindi la gara può partire, anche se con 5’ di ritardo. Ed è subito Arezzo in evidenza che chiude sul +11 la prima frazione. La Vismederi, a parte qualche isolato spunto da parte dei gialloverdi, dimostra di non possedere le armi giuste per contenere Provenzal e Gramaccia che da oltre l’arco imperversano, complice una difesa poco pressante sul perimetro. Il +18 del 13’ (33-15) dà già un segnale di come procederà l’incontro. Il -14 dell’intervallo potrebbe anche essere recuperabile, ma non da una squadra come quella vista sabato sera ad Arezzo e in quasi tutte le trasferte, poco convinta dei propri mezzi e molle in copertura, tanto che al 27’ Arezzo tocca il +27 (60-33). La gara praticamente termina qui; Braccagni prova con un pressing a tutto campo a svegliare i suoi, ma a parte un parziale recupero, non accade più nulla. L’ultima frazione serve a coach Delia per buttare dentro i giovani e a Braccagni per fare debuttare l’under Fattorini, nient’altro.La stagione per la Vismederi termina qui, in quanto Montevarchi vincendo con la Meloria, conquista l’ultima piazza valida per i play-off.: Cutini 7, Ramirez 16, Bianchi 4, Giommetti 6, Provenzal 18, Gramaccia 17, Gilardoni 3, Balsimini 5, Castelli 3, Bonanni, Sturli, Ratkovic. Delia: Bonelli, Benincasa 5, Tognazzi 13, Cessel 3, Bruttini 12, Chiti 6, Ricci 9, Manetti 4, Mini 5, Catoni 2, Nepi 2, Fattorini. All. BraccagniARBITRI: Magazzini e Mariotti