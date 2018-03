Basket serie A2, in una bellissima gara la Mens Sana vince a Rieti

ZEUS ENERGY GROUP RIETI-SOUNDREEF MENS SANA 77-79 (19-22, 39-38, 52-57

Dopo la brutta sconfitta casalinga contro Reggio Calabria, arriva una splendida vittoria per la Soundreef Mens Sana Siena che, nella 27ª giornata del campionato di basket di Serie A2 girone ovest (10ª del girone di ritorno), supera al ''PalaSojourner'' la Zeus Energy Group Rieti al termine di una partita bellissima con il risultato di 77-79.Primo periodo di gioco favorevole ai biancoverdi che chiudono in vantaggio di 3 sul 19-22. Nella seconda frazione recuperano i padroni di casi che si portano davanti di 1 all'intervallo lungo. Al rientro dagli spogliatoi nuovo allungo della Mens Sana che inizia l'ultimo e decisivo quarto con un vantaggio di 5 lunghezze. Ultimo quarto con Rieti che recupera una partita tesissima: ultimi 5 minuti con le squadre appaiate. Alla fine la spunta Siena con un vantaggio di 2 punti.Dopo questa vittoria il bilancio in campionato della Mens Sana sale a quota 24 punti, con 12 vittorie e 15 sconfitte.Il prossimo turno, domenica 8 aprile alle ore 18, vedrà i biancoverdi impegnati al "PalaEstra" contro la FCL Contract Legnano per la 28ª giornata di campionato.