Basket Serie B femminile, l'Adpf Costone vince in trasferta a Firenze

FLORENCE FIRENZE-IL DRAGO E LA FORNACE SIENA 51-55 (8-16, 27-36, 41-44)

Il Drago e la Fornace fa suo il derby storico con la Florence, espugnando il parquet fiorentino dopo una gara giocata con grande intensità. La partenza delle bianconere è fulminea e le gigliate si ritrovano doppiate alla prima sirena. Sarà questo un vantaggio importante per le ragazze di coach Fattorini che se ne vanno al riposo sul +9, dopo aver controllato alla grande il ritorno delle padrone di casa che nel 2° periodo hanno cercato di alzare il ritmo del match, trovandosi però di fronte una squadra che ha saputo rispondere colpo su colpo (19-20 il parziale della 2ª frazione). Nel 3° periodo le fiorentine si fanno minacciose avvicinandosi pericolosamente, ma l’ultimo sforzo lo producono Babucci e compagne che non mollano la presa, portando a casa 2 punti conquistati con grande coraggio e determinazione.: Stefanini 2, Rubinetti 15, Ciantelli 2, D’Erasmo 10, Al Tumi 8, Mortelli, Amato 4, Masi 10, Ciulli ne. All. Pandolfi: Riccobono 4, Nosella 8, Barbucci 17, Dragoni 4, Nardi 9, Toto 10, Renzoni 3, Sardelli, Pierucci ne, Corbini ne, Tarso ne, Sadotti ne. All. FattoriniARBITRI: Natucci e Panicucci