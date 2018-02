Basket serie A2, Siena sbanca Cagliari e vince la seconda gara consecutiva

PASTA CELLINO CAGLIARI-SOUNDREEF MENS SANA 83-85 (20-23, 41-41, 67-59

Importantissima vittoria per la Soundreef Mens Sana che nella 23ª giornata del campionato di basket di Serie A2 girone ovest (7ª del girone di ritorno), ha superato in traferta la Pasta Cellino Cagliari con il risultato di 83-85.Dopo il pareggio all'intervallo lungo è Cagliari a prendere il largo in terza frazione andando quasi ad ipotecare il risultato portandosi sul +8 all'inizio dell'ultima quarto di gara. Nell'ultimo periodo di gioco si vede pero' un imperioso recupero dei biancoverdi che si aggiudicano alla fine la gara con due lunghezze di vantaggio sui padroni di casa.Buona partenza per i biancoverdi, subito a segno con Sandri. La squadra padrone di casa risponde con due canestri consecutivi, ma la Soundreef trova punti importanti e dopo 3′ conduce 6-10. Cagliari trova un 4-0 di parziale ed impatta sul 10-10. I biancoverdi piazzano un break di 5-0 e riprendono la testa, la Pasta Cellino accorcia le distanze ma Simonovic appoggia due punti al tabellone (12-17 a 4′). La squadra di casa va a segno dalla lunetta, ma Kyzlink appoggia due punti. Cagliari si porta a -1 dalla lunetta (18-19 a 1’40”). Borsato allunga per i biancoverdi, ma Rullo risponde. Il play mensanino piazza la tripla su assist di Lestini e la prima frazione si chiude 20-23.Lestini apre il secondo quarto dall’arco con due triple consecutive, ma Rullo ed Allegretti replicano allo stesso modo. Il tap in di Vildera vale il 26-31 a 7’30”, ma Stephens risponde. Sandri va a bersaglio, ma l’ex Virtus Siena risponde. A 4’09” Stephens impatta sul 33-33 ed apre un break che porta Cagliari in vantaggio. Simonovic riporta Siena a -2, ma Cagliari allunga ancora (41-35 a 2′). Kyzlink e Sandri accorciano le distanze e riportano Siena in parità all’intervallo lungo (41-41).Subito 7-0 per la Pasta Cellino in avvio del terzo periodo di gioco. Saccaggi chiude il break, ma Keene trova la tripla nonostante la mano in faccia di Kyzlink (51-43 dopo 3′). Sandri segna dall’arco, ma Rovatti risponde allo stesso modo. Ebanks dalla lunetta fa 1/2 ed il ceco riporta la Soundreef a -6 (54-49 dopo 4′). Il numero 12 biancoverde appoggia al tabellone, Matrone segna per i suoi, poi Kyzlink mette la tripla del -2 (56-54 a metà quarto). Cagliari piazza un break di 8-0 e porta il vantaggio in doppia cifra (64-54 a 2′). Kyzlink trova la tripla ma risponde Bucarelli. Borsato dall’area pitturata chiude la terza frazione sul punteggio di 67-59.Allegretti apre l’ultimo quarto di gioco portando il vantaggio cagliaritano sul +11. Casella dall’angolo piazza la tripla, ma la squadra di casa risponde allo stesso modo. Borsato trova la tripla e riporta il gap in cifra singola, seguito da Sandri e da Saccaggi, prima dalla lunetta (2/2) e poi dall’area 73-70 a metà quarto. Bucarelli allunga sul +5. Kyzlink dall’angolo riporta la Soundreef a -2. Ebanks impatta a 3’20” (75-75). Keene ai liberi fa 1/2, ma Sandri da sotto porta la Soundreef a +1. Keene trova un gioco da tre punti per il 79-77 a +2 a 1’50”. Il ceco della Mens Sana sale in lunetta e fa 1/2. Rullo dalla lunetta segna il +3 a 36″ (81-78). Kyzlink mette la tripla centrale e impatta sul 81-81 a 21″. Infrazione di 5″ sulla rimessa per Cagliari. Keene manda in lunetta Saccaggi e fa 1/2. Il capitano di Siena subisce un nuovo fallo sistematico e porta Siena a +3 a 12″ (81-84). Keene realizza entrambi i liberi! Poi a 2″ Borsato sale in lunetta per un antisportivo e fa 0/2. Saccaggi sale di nuovo in lunetta a 11 centesimi, fa 1/2 e chiude la partita sull’83-85.Dopo questa vittoria il bilancio in campionato della Mens Sana sale a quota 20 punti, con 10 vittorie e 13 sconfitte.Il prossimo turno, domenica 11 marzo alle ore 18, vedrà i biancoverdi impegnati in trasferta a Latina per la 24ª giornata di campionato.: Ibba ne, Keene 14, Allegretti 8, Turel 7, Rullo 13, Ebeling 4, Matrone 2,Bucarelli 7, Stephens 19, Rovatti 9, Angius ne. All. Paolini: Ebanks 5, Casella 5, Borsato 6, Vildera 4, Simonovic 4, Sandri 21, Saccaggi 10, Ceccarelli ne, Lestini 6, Lurini ne, Kyzlink 24. All. Mecacci