La Virtus Siena batte Valdisieve e mantiene il primato in classifica

LA SOVRANA PULIZIE VIRTUS SIENA-LOREX SPORT VALDISIEVE 80-76 (22-19; 46-36; 57-53)

Vince ancora la Sovrana Pulizie tra le mura amiche del PalaCorsoni nel match clou della 14esima giornata contro la Lorex Sport Valdisieve, che all'andata si era imposta sui rossoblu.Partita che comincia bene per la Virtus, che dopo aver concesso i primi 3 punti della partita agli avversari piazza un parziale di 10-0 con 2 triple di Lenardon. I rossoblu gestiscono il vantaggio, ma sul finire del quarto un paio di canestri di Occhini riportano sotto Valdisieve che chiude sul –3, 22-19. Nel secondo quarto sale l'intensità difensiva dei padroni di casa, grazie a capitan Bianchi che si mette in mostra anche sul fronte offensivo e confeziona, insieme ad Imbrò, il parziale che porta la Virtus sul +15 (43-28). Nell'ultima parte della seconda frazione i rossoblu non riescono a convertire alcuni tiri aperti, e gli ospiti ne approfittano per riportarsi sul 46-36 con il quale le squadre vanno a riposo. Il terzo quarto è quasi tutto di marca Valdisieve. I ragazzi di coach Pescioli stringono le maglie difensive, costringendo la Virtus a tanti errori. Occhini e Cianchi segnano canestri importanti che riportano la Lorex sul -4 a fine quarto (57-53). L'ultimo periodo si apre con il solito Occhini che riporta i suoi sul -1 (59-58), ma i virtussini sono bravi a mantenere la concentrazione e restare sempre davanti nel punteggio, senza mai concedere il vantaggio agli ospiti. Nel finale Valdisieve ricorre al fallo sistematico, e spende anche un antisportivo. Olleia, Nepi e Lenardon sono perfetti dalla lunetta, e portano la Virtus a chiudere l'incontro con la vittoria per 80-76.Il prossimo impegno per la Sovrana Pulizie sarà Sabato 20 alle 18 a Pontedera, per fare visita alla Juve, ultima in classifica.: Falchi R. ne, Ceccatelli 2, Mucci ne, Binchi 11, Simeoli 8, Baldinotti ne, Olleia 12, Lenardon 20, Imbrò 12, Nepi 13, Pucci 2, Falchi L. ne. All. Tozzi: Mariotti 13, Piccini 2, Cianchi 13, Rossi ne, Occhini 17, Coccia, Cherici 12, Cioni, Bianchi 5, Municchi 7, Piccini 7. All. Pescioli