MotoGP, Pramac: in Spagna grande inizio di Miller. Petrucci in gran forma ma un inconveniente tecnico lo limita

Gran Premio Red Bull de España - Free Practices

Il primo week end europeo della stagione 2018 di MotoGP inizia con indicazioni molto positive per i due piloti di Alma Pramac Racing. Danilo Petrucci e Jack Miller sono veloci fin dal mattino (4th e 5th tempo rispettivamente). Nelle FP2 Jack conquista l’ottava posizione mentre Petrux è costretto ad abbandonare il time attack per un inconveniente tecnico.Jack Miller si trova subito a suo agio con la Ducati Desmosedici Gp 2017 e fin dalla prima run della FP1 dimostra di essere veloce soprattutto nel terzo settore dove ottiene il secondo miglior tempo a soli 5 millesimi da Marquez. Dopo aver chiuso in 5th posizione le prove del mattino, il pilota australiano torna in pista nel pomeriggio con fiducia e chiude in ottava posizione a 36 millesimi dalla prima Ducati di Andrea Dovizioso.Un inconveniente tecnico nel time attack delle FP2 non consente a Danilo Petrucci di sfruttare le gomme morbide. Il pilota di Terni, però, è apparso in gran forma sul Circuito di Jerez. Nelle FP1 ha il miglior tempo nel secondo settore ed il terzo nel T4. Molto bene anche il passo gara delle FP2 in cui Petrux ha girato su tempi da Top 5.P16 Danilo Petrucci - 1'39.723“E’ un vero peccato. Sono andato molto forte sia nelle FP1 che nelle FP2 ed ero convinto di poter fare un buon tempo. Purtroppo sono dovuto rientrare al box per un inconveniente tecnico dopo aver messo le gomme morbide. Sono comunque molto fiducioso. Il passo è buono e domani sento di avere grande fiducia per conquistare la qualifica diretta alla Q2”.P8 Jack Miller - 1'39.102“E’ un giorno molto positivo e sono soddisfatto. Sono felice anche per essere tornato a guidare al 100% dopo l’infortunio che mi ha limitato molto a Austin. Il feeling con la moto è davvero buono. Sia nelle FP1 che nelle FP2 sono stato agevolmente nella Top 10 e questo ci da grande fiducia in vista delle qualifiche di domani. Sarà comunque una battaglia quindi dovremo migliorare”