Olimpiacolle Fun S. Triathlon sugli scudi all'Ironlake: Anatriello vola ai mondiali half distance

Settimana a tinte forti per l’Olimpiacolle Fun S.. Giuseppe Anatriello grazie all’ottimo risultato ottenuto al Challenge Roma svoltosi il 15 aprile scorso si è qualificato per la rassegna iridata che si svolgerà a Samorin (Slovacchia) il 3 giugno. Un risultato senza precedenti per l’OlimpiaColle che si vedrà rappresentata per la prima volta in una manifestazione così importante.Non è stata, però, l’unica nota positiva in questa settimana di fine aprile. Atleti colligiani in grande spolvero domenica 29/04 a Barberino del Mugello (FI), dove hanno colto risultati di gran pregio.L’edizione 2018 dell’Ironlake, quest’anno riproposta sulla doppia distanza Olimpico (1.500 mt. nuoto, 40 km ciclismo e 10 km podismo) e Medio (1.900 mt. nuoto, 90 km ciclismo e 21 km podismo) ha fatto registrare un bilancio molto positivo da parte di tutta la squadra.Nell’Half Distance/70.3 bene Roberto Martellini, che ha terminato la propria prova in 4h46’24” (31mo assoluto – 7mo di categoria M1).Sulla distanza Olimpico, bella prestazione per Federico Alvino, giunto al traguardo in 24ma posizione assoluta (6^ di categoria S3 in 2h19’22”), seguito da Marco Gazzei, 110mo assoluto – 20mo di categoria M1 in 2h35’21”, Marco Calzoni 136mo assoluto, 21mo di categoria S4 (2h39’08”) ed Andrea Conforti che ha tagliato la finish line in 2h43’53” (165mo assoluto – 12mo M3).Ottima prestazione corale che ha fruttato punti preziosi nel Rank Nazionale ed internazionale, figlia del lavoro certosino svolto da parte della Società e che ha appassionato anche gli Sponsor (“Studio Sampieri” di Monteriggioni/SI, “La Terrazza del Chiostro” di Pienza/SI ed “Il Manganelli” di Siena), cui va il ringraziamento collettivo di squadra e dirigenza.