Due campionesse nazionali e altre cinque posizioni sul podio: successi per le pattinatrici della Polisportiva Axel Group di Monteroni d'Arbia

Dopo il grande successo ottenuto ai Campionati Provinciali UISP di Siena e San Rocco a Pilli lo scorso mese di marzo, che ha visto la qualificazione al Regionale di 9 atlete su 9, le giovani pattinatrici Monteronesi hanno dato nuova prova di eleganza, presenza, passione ed attitudine sportiva nel Campionato Nazionale Acsi “Città di Gubbio - XI°Memorial L.Minelli” svoltosi a Gubbio (Pg) dal 4 al 8 Aprile.La Polisportiva Axel Group, unica società a rappresentare la Toscana e presente con 14 atlete, si piazza al 9°posto su 25 società partecipanti nella graduatoria di squadra e torna a casa con 2 titoli di Campionesse Nazionali ACSI: per la categoria Acsi Giovani Elisa Albanese e Fantastic Gr.3 Caterina CicaliOttenuti anche ben tre titoli di Vice Campionesse Nazionali: nella categoria Azzurrini Acsi Gr.4 Aurora Saccone, nella categoria Special Irene Salvi e nella categoria Acsi Giovani Gr.4 Lucrezia Fanti assente lo scorso anno per infortunio. Medaglia di Bronzo nelle categorie Juniores Acsi Gr.4 per Noemi Cena e per Ginevra Bellini nella categoria Acsi Giovani Gr.3Gara quasi perfetta per Aurora Giannetti nella categoria Fantastic Gr.4 e Itria Frongia nella categoria Acsi Giovani Gr.3, entrambe classificatesi al 4°posto.Podio sfiorato, nonostante le ottime prestazioni, anche per le altre atlete : Federica Cozzolino , Deianira D’Antoni ed Aurora Bazzotti, tutte classificatesi entro le prime 10 posizioni della lunga classifica. Ottima la prova delle giovanissime Giulia Gilistro e Stella Caldi, classe 2009, alla loro seconda gara in un Campionato Nazionale. Entrambe hanno saputo esprimere al meglio le loro capacità, classificandosi rispettivamente al 6° e 23° posto in classifica con più di cinquanta atlete provenienti da tutti Italia.Al termine della manifestazione il Presidente Eleonora Gorelli a nome di tutta la società ha voluto ringraziare “tutte le atlete per aver portato in alto il nome della Polisportiva , i genitori per la loro presenza ed il loro grande aiuto sia durante la manifestazione sia durante gli allenamenti, ma soprattutto gli allenatori Alice Vessichelli e Cristina Berti che hanno dimostrato ancora una volta la loro competenza e professionalità”. Conclude poi Gorelli - “Archiviata questa esperienza è il momento di guardare ai Campionati Regionali Uisp e la prossima tappa del Campionato ancora in terra Umbra a Foligno, con l’auspicio che le nostre atlete riescano a valorizzare il frutto di tanto lavoro fatto di costanza e tenacia”