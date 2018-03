Saccone (Mens Sana): ''Con Tafani grande attenzione agli sport ‘minori’ e al tessuto sociale''

Il presidente della Polisportiva Mens Sana 1871 Antonio Saccone saluta l’ex assessore

Il presidente della Polisportiva Mens Sana 1871 e tutta la dirigenza salutano Leonardo Tafani, che ha deciso di rassegnare le dimissioni da assessore allo sport del Comune di Siena. “Grande attenzione agli sport così detti ‘minori’, ma che hanno assoluto valore sociale e hanno regalato, anche in questi anni, lustro e prestigio a Siena: è questo solo uno dei motivi per cui valutiamo positivamente il mandato amministrativo dell’assessore allo sport Leonardo Tafani”. Così il presidente Antonio Saccone.“Come società centenaria e con il maggior numero di iscritti e soci in città – aggiunge Saccone – l’assessorato allo sport ha avuto con noi un rapporto sempre cordiale e positivo, naturalmente sempre nel rispetto assoluto delle proprie competenze e delle nostre specificità. Abbiamo notato, in questi anni, una particolare attenzione alla trasmissione dei valori sociali dello sport, attraverso tutta una serie di iniziative. Fra queste è senz’altro da sottolineare la kermesse ‘Siena Sport Week End’, iniziativa che ha coinvolto tantissimi sport e associazioni nei mesi di febbraio e marzo in questi anni”.