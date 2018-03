Siena sul podio al Campionato italiano di pattinaggio artistico gruppi show e precision

Si è svolto allo Zoppas Arena di Conegliano Veneto il Campionato Italiano di Pattinaggio Artistico Gruppi Show e Precision 2018.Più di 2500 atleti suddivisi in gruppi e quartetti, provenienti da tutta Italia e con in tasca già i titoli regionali di categoria, si sono dati battaglia per stupire ed emozionare davanti ad un numeroso pubblico presente sugli spalti.Nei quattro giorni sono stati assegnati 7 titoli che hanno dato accesso al prossimo Campionato Europeo che si terrà in Spagna. Dai temi esotici e a quelli classici e drammatici le esibizioni tutte di alto livello tecnico hanno dimostrato come questa specialità sia fortemente in crescita in tutte le categorie, conquistando platee sempre più numerose e interesse sportivo.In diretta, da tutto il mondo in streaming , migliaia di spettatori hanno potuto vedere la Scuola del pattinaggio artistico italiano, quella con la S maiuscola in cui l’Italia detta legge perché Campione del Mondo oramai da anni.Nell’eccellenza del pattinaggio artistico italiano, Siena sale sul podio, giovedì 15 marzo, con il quartetto “Skyline “ della società ASD Siena Roller Team che si piazza al 3° posto nella categoria Quartetti Divisione Nazionale. Nell’esibizione dal titolo “Sacre invocazioni” sacerdotesse celtiche invocano forza ed energia. Le talentuose atlete con un’interpretazione divina hanno affrontato una gara di altissimo livello tecnico.Nella stessa categoria Siena Roller Team è scesa ancora in pista con “Rapsodia in blu” del quartetto Dragonfly che si è piazzata al 17° posto. Le atlete belle ed eleganti nei loro costumi impreziositi di strass e piume con leggiadria hanno incantato lo Zoppas Arena.Venerdì 16 marzo è stata la volta del gruppo Fireworks che, nella categoria Piccoli Gruppi Divisione Nazionale, a causa di una rovinosa caduta che addirittura ha portato alla sospensione della gara per dieci minuti, si piazza nonostante tutto al 13° posto.Le atlete con l’esibizione dal titolo “Leonardo, genio immortale” hanno ripreso la gara con forza e determinazione strappando vigorosi applausi al gremito pubblico animato davanti alla spettacolare coreografia, che avrebbe valso le prime posizioni nella categoria.Dopo aver conquistato i titoli regionali nelle categorie rappresentate, le atlete del Siena Roller Team hanno espresso tutto il loro valore portando Siena e la Toscana sul podio nazionale.Siena Roller Team arricchisce il panorama senese e toscano del pattinaggio artistico grazie alla sua Scuola di pattinaggio spettacolo, che vanta un team di allenatori federali di livello nazionale e internazionale. Inoltre sta formando un pool di atlete/allenatrici per garantire la continuità e la specializzazione in una disciplina quasi esclusivamente appannaggio dei grandi club del Nord – Est, quel pezzo di stivale che rimane un obiettivo da raggiungere per tutte le società di pattinaggio spettacolo e che ogni anno sforna i campioni del mondo.