Sport Siena Weekend: ultime battute per la festa dello sport a Siena

Sabato 17 marzo in Piazza del Campo pista di atletica, baseball e gare di salto in alto

Domenica 18 marzo Campestre dentro le mura, gara nazionale di duathlon e passeggiata a cavallo

Ultimo fine settimana in compagnia della ‘Sport Siena Weekend’ a Siena. La rassegna che celebra lo sport e i suoi valori torna da venerdì 16 a domenica 18 marzo con un ricco programma di eventi, gare e incontri. Dall’atletica al baseball in Piazza del Campo passando per la quarta edizione della campestre dentro le mura; dalla passeggiata a cavallo sulla pietra serena fino alla gara del circuito nazionale di duathlon.Il programma di venerdì 16 marzo. Non solo gare e dimostrazioni nel programma del quarto e ultimo weekend della rassegna senese che si aprirà venerdì 16 marzo con una nuova tappa della “Palestra dei talenti”, il secondo appuntamento presso il Camposcuola di Siena dedicato ai ragazzi delle classi medie inferiori. La mattina proseguirà Palazzo Piccolomini, in via Banchi di Sotto, 81 a partire dalle ore 9.30, per il convegno “Sport e tempo libero nell’Italia contemporanea: identità locale e nazionale a confronto” organizzato dalla Fondazione Bianca Biccolomini Clementi Onlus.Prove di atletica, salto in alto e baseball in Piazza del Campo. Sabato 17 marzo Piazza del Campo si trasforma in una grande palestra all’aperto per ospitare dalle ore 10, una pista di atletica per l’edizione 2018 di “Velocissimi”. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14, gara di salto in alto con “High Jump Contest” e alle ore 15 spazio al baseball con “Batti e corri…in Campo”, per cimentarsi nelle prove con guantone e mazza. Sempre nel pomeriggio, alle ore 17 presso la Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico, si terrà la presentazione del libro “Soffri ma sogni, le disfide di Pietro Mennea da Barletta” del giornalista e blogger Stefano Savella.Domenica di sport con la passeggiata a cavallo, campestre nell’Imperiale Contrada della Giraffa e judo. L’ultima giornata dell’edizione 2018 della Sport Siena Weekend sarà un lungo omaggio allo sport e ai suoi valori. La giornata di domenica 18 marzo si aprirà con “A cavallo sulla pietra serena”, passeggiata a cavallo che partirà dal palazzetto dello sport di Siena, alle ore 10 e attraverserà le vie del centro storici di Siena. Sempre la mattina nel Parco di Vigna, in Piazza San Francesco a Siena, è prevista la quarta edizione della “Campestre dentro le mura”, organizzata da Mens Sana Runners e dall’Imperiale Contrada della Giraffa. In programma anche la gara dedicata ai bambini e ai ragazzi e la possibilità di partecipare alla passeggiata in compagnia degli amici a quattro zampe. Per ritrovare le energie a fine campestre pasta party per tutti partecipanti. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto all’Associazione Riabilita di Siena. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .Nel pomeriggio grandi emozioni in compagnia degli atleti del judo e del duathlon. Dalle ore 13.30 PalaCorsoni CUS di Siena ospita il challenge giovanile di Judo a squadre “Città del Palio” e, dopo la competizione, tutti “Fai judo con i campioni” per tutti coloro che vorranno provare questa disciplina. Per informazioni è possibile scrivere una mail all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure chiamare Gianni Colombini al numero 3347781450.Podismo e bicicletta per la gara di Duathlon. Sempre domenica 18 marzo seconda edizione del Duathlon “Città di Siena”, l’unica manifestazione che unisce podismo e ciclismo nella suggestiva cornice del centro storico di Siena, valida come terza prova del circuito nazionale di Duathlon e come prima prova del circuito New Tuscany Triathlon Cup 2018. Cinque chilometri di corsa, venti chilometri in bicicletta e infine altri due chilometri e mezzo di corsa: tutto all’interno del circondario senese, con passaggi per le vie della città patrimonio Unesco. La gara partirà alle ore 14. Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il www.phisiosioprtlab.com, o rivolgersi ai numeri di telefono 3331315654 – 3491291925.Gran finale a teatro. L’edizione 2018 della rassegna che celebra tutti gli sport si concluderà alle ore 18.30 al Teatro dei Rinnovati di Siena, con “Il fuoco di Santa Caterina”. Lo spettacolo unisce arte, danza e doti acrobatiche dei ballerini, ripercorrendo la vita di Santa Caterina da Siena. La performance è diretta da Beatrice Vannoni, e vedrà alternarsi sul palco Ginevra Gentili e Tommaso Semboli, con la partecipazione dei giovani atleti e tecnici della ginnastica artistica Mens Sana 1871. Lo spettacolo è a ingresso è libero fino a esaurimento posti, per informazioni è possibile chiamare i numeri 0577 292220 – 292221.Informazioni utili. Sport Siena Week End è un’iniziativa organizzata dal Comune di Siena. Per conoscere il programma completo è possibile visitare il sito del Comune di Siena all’indirizzo www.comune.siena.it e sui social seguire la pagina Facebook Sport Siena Weekend e su Instagram #SportSienaWeekend. Per informazioni è possibile chiamare i numeri 0577292221 e 0577280551 (orario ufficio).