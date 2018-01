Il Siena Hockey vince in trasferta contro la capolista Prato

Si conclude con il botto il girone di andata per il Siena Hockey che con una prestazione sicura e brillante si impone con un netto 7-5 a Prato sulla pista della capolista Maliseti.E dire che le premesse non erano delle migliori, vista la forzata e non breve rinuncia all’infortunato Lazzeri, maturata dopo la sconfitta di Sarzana. Invece i senesi sono scesi in pista adeguatamente motivati e determinati difendendo con ordine e sicurezza ed approfittando cinicamente di ogni spazio che i padroni di casa hanno concesso loro.E’ proprio il Siena ad andare in vantaggio al 5’ con Tisato che rispolvera la sua classe da goleador di razza e si incunea nella retroguardia laniera per poi concludere con un alza e schiaccia che lascia basito l’incolpevole Carmazzi. Visto col senno di poi, questo gol riesce ad infondere a tutta la squadra una notevole dose di sicurezza che non abbandonerà mai il gruppo senese sino alla sirena finale. Ed in effetti il Prato continua con il suo gioco fatto da una grande circolazione di palla, ma tutta per linee esterne senza mai riuscire ad affondare il colpo in modo efficace grazie alla attenta organizzazione difensiva del Siena in generale ed alla ottima prova del portiere Sassetti, che si oppone senza problemi ad ogni conclusione che arrivi dalle sue parti. L’atteggiamento guardingo dei senesi viene poi premiato al 13’ quando Brunelli in azione di contropiede sigla il gol del raddoppio. Prato nuovamente proteso in avanti ma in affanno in difesa, tanto che al 20’ Esposito commette fallo grave a va in panca puniti per 2’ minuti, con il Siena che avrebbe l’occasione per un ulteriore allungo, ma Achilli si fa parare la conclusione da Carmazzi e il Prato riesce a resistere in inferiorità numerica. Ristabilita la parità dei giocatori in pista, sono nuovamente i lanieri a menare le danze e la loro insistenza viene premiata a 2 minuti dall’intervallo con Capuano che accorcia le distanze e fissa il risultato della prima frazione di gioco sul 2-1.La ripresa si rivela decisamente più pirotecnica del primo tempo: dopo 3 minuti il Maliseti pareggia con Fioravanti, ma c’è appena il tempo di mettere la palla al centro che Lorenzini riporta in vantaggio i suoi pronto ad approfittare di una corta respinta di Carmazzi. Al 10’ è lo stesso Lorenzini ad andare in panca puniti per fallo grave e la conseguente punizione di prima viene trasformata da Fioravanti. Ma il Siena tiene il punto e torna nuovamente in vantaggio al 15’ grazie ad Achilli che dalla media distanza fa partire un vero e proprio missile che trafigge Carmazzi ed al 17’ allunga ancora con Lorenzini, lesto a recuperare una corta respinta di Carmazzi ed a spedirla nel bersaglio. Il Siena avrebbe poi l’opportunità di allungare ancora al 18’ quando l’arbitro Casini fischia il decimo fallo di squadra ai padroni di casa: ma anche stavolta Achilli non riesce a trasformare la punizione di prima grazie anche alla bravura di Carmazzi. Passano 2 minuti ed il Maliseti accorcia nuovamente con Fioravanti che sigla il 5-4. Nel disperato tentativo di recuperare, i padroni di casa la buttano sulla bagarre, ma ne pagano le conseguenze, lasciando ampi spazi: Tisato recupera palla e serve Lorenzini che in contropiede sigla il 6-4. I pratesi non demordono ed accorciano nuovamente, stavolta con Baldesi, ma di nuovo Lorenzini (eccellente la sua prestazione e non solo per i gol) sigla il suo personale poker realizzando il 7-5 a 1’ dalla fine. Gli ultimi secondi della gara sono al cardiopalma, ma il Siena tiene a bada i nervi e chiude ogni spazio agli avversari portando a casa 3 sudatissimi e meritatissimi punti.: Carmazzi, Baldesi, Barbani, Esposito, Squeo, Capuano, Poli, Fioravanti, Santoro, Franceschini. All.: Gianassi: Sassetti, Lorenzini, Achilli, Bigliazzi, Tiezzi, Paglicci, Giamello, Tisato, Brunelli, Franceschini. All.: BiancucciArbitro: Casini di FollonicaMarcatori: 5’ Tisato, 13’ Brunelli, 23’ Capuano. S.t.: 3’ Fioravanti, 3’30 Lorenzini, 10’ Fioravanti, 15’ Achilli, 17’ Lorenzini, 20’ Fioravanti, 22’ Lorenzini, 23’ Baldesi, 24’ Lorenzini