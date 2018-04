Nuove Acque rende noto che lunedì 16 e martedì 17 aprile è stato programmato un intervento nel territorio di Sinalunga, nella frazione di Bettolle, per il collegamento della nuova rete idrica in via delle Caselle.Nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 16.30, si potranno verificare momentanee interruzioni dell'erogazione idrica in località Bandita, in via delle Caselle e via Boscolungo.Al ripristino del servizio si potranno verificare lievi fenomeni di torbidità.