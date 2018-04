Sinalunga destinazione turistica, 31 buyer da tutto il mondo e un convegno sulle nuove opportunità di promozione

Il 5 aprile al Teatro Ciro Pinsuti il workshop organizzato da Anci Toscana #Destinazioneturismo

Trentuno buyer turistici internazionali provenienti da Giappone, Russia, Usa, Ungheria, Spagna, Uk, Svezia, Danimarca, India, Portogallo, Argentina, Corea del Sud nei giorni scorsi sono stati in visita in Valdichiana e in particolare ospiti nel territorio di Sinalunga. Nel Teatro Ciro Pinsuti hanno avuto la possibilità di vedere un video promozionale sulla Valdichiana Senese ed in quell'occasione l'associazione Strade del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese - Valdichiana Living – ha presentato la propria attività.«Si è trattato – spiega l’assessore al turismo Emma Licciano – di una grande occasione di promozione internazionale per il nostro prodotto di destinazione. I tour operator hanno avuto la possibilità, oltre che di conoscere storia, arte, tradizioni, produzioni enogastronomiche di eccellenza, di incontrare anche i nostri operatori turistici in uno scambio che ci auguriamo possa produrre effetti positivi sul tessuto economico e turistico».Un’occasione di promozione integrata non isolata che sarà replicata il prossimo 5 aprile quando Sinalunga ospiterà (Teatro Ciro Pinsuti dalle ore 9) il convegno organizzato da Anci Toscana #DestinazioneTurismo. Coerentemente con quanto raccolto e scritto nel Libro Verde del Turismo in Toscana la giornata di lavoro partirà dall’evidenza che lo sviluppo turistico passa innanzitutto dalla valorizzazione del patrimonio culturale e identitario dei territori e dalla capacità di intrecciarlo alle esigenze e ai gusti dei viaggiatori di oggi. A Sinalunga si parlerà quindi dei principali driver turistici, presenti e futuri, delle nuove forme di narrazione del territorio e delle opportunità che queste aprono. Attraverso un confronto diretto e partecipato tra amministratori, enti, scuole, associazioni, aziende, cooperative, operatori ed esperti del settore approfondiremo le potenzialità di sviluppo per gli ambiti della Valdichiana senese ed aretina. Nell’ambito dell’incontro è previsto un tavolo, dedicato alle scuole, di presentazione dei cantieri di narrazione identitaria, laboratori per rendere i ragazzi protagonisti della scoperta e della valorizzazione del territorio in cui vivono. Tra gli altri interverranno il Sindaco Riccardo Agnoletti, Alberto Peruzzini direttore Toscana promozione turistica, Alessandro Tortelli direttore Centro studi turistici.