Sinalunga, risparmio energetico: approvati i progetti esecutivi per scuola e Palazzo comunale

I due interventi per un valore di oltre 1mln e 100mila euro presentati sul bando regionale per l’efficientamento energetico

Efficientamento energetico della Scuola secondaria di primo grado e del Palazzo comunale di Sinalunga. La Giunta comunale ha approvato i progetti esecutivi di due importanti interventi di riqualificazione ambientale per il valore complessivo di oltre 1mln e 100mila euro.«Il Comune di Sinalunga – spiega il Sindaco Riccardo Agnoletti - ha già effettuato l'analisi energetica dei propri edifici, elementi fondamentali per partecipare al bando sull' efficientamento energetico degli edifici pubblici promosso dalla Regione Toscana. La partecipazione al bando è stata presentata in linea con l’impegno dell'amministrazione comunale in materia di risparmio energetico, di sicurezza degli edifici pubblici in particolar modo quelli scolastici».Il bando, del settore energia e ambiente della regione Toscana, consente di finanziare le opere al 90 per cento del loro valore, una volta ammesso il progetto a finanziamento.