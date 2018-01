Sisters Act torna a far vibrare il Teatro Pinsuti di Sinalunga

Dopo lo straordinario successo riscosso al teatro Signorelli di Cortona, il musical Sisters Act, a cura della Filodrammatica di Sinalunga, torna venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 febbraio al Teatro Ciro Pinsuti di Sinalunga

Non si ferma lo straordinario successo del musical Sisters Act della Filodrammatica di Sinalunga pronta a tornare in scena per altre nuove repliche al Teatro Ciro Pinsuti di Sinalunga. La Filodrammatica con questo spettacolo, rielaborato dal regista Marco Mosconi con le coreografie firmate da Maria Stella Poggioni, ha fatto registrare il tutto esaurito in tutte le repliche che sono state fatte da aprile ad oggi riscuotendo un ottimo risultato in termini di pubblico.Per questo motivo, la Compagnia ha deciso di tornare in scena venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 febbraio al Teatro Ciro Pinsuti per far vivere al pubblico ancora momenti di divertimento tra colpi di scena, gangster, novizie, inseguimenti, rosari e paillettes.Le suore del convento di Santa Caterina, insieme a Deloris, alias Suor Maria Claretta, e tutti i protagonisti sono pronti per salire nuovamente in scena e soddisfare le richieste del pubblico che ancora non ha potuto godere delle sorprendenti avventure delle suore più pazze del globo.“Siamo molto contenti del successo che sta ricevendo Sisters Act. Di anno in anno il nostro gruppo sta crescendo molto dal punto di vista artistico. Dobbiamo ringraziare il pubblico per l’affetto e la stima che ci dimostra ad ogni nostra uscita e proprio per questo abbiamo deciso di fare altre tre date per soddisfare le richieste delle persone che ancora non hanno potuto vedere questo strepitoso musical”- è il commento del regista Marco Mosconi.Il musical torna in scena venerdì 2 febbraio alle 21:15, sabato 3 febbraio alle 21:15 e domenica 4 febbraio alle 17 al teatro Ciro Pinsuti di Sinalunga. Prenotazioni e/o prevendite al numero 349/0690950.La Filodrammatica di Sinalungavia degli Etruschi, 12 53048 Sinalunga