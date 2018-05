Lista candidati Pd, soddisfazione della segreteria provinciale

"La Segreteria provinciale del Partito Democratico di Siena esprime la propria soddisfazione per la composizione della lista dei candidati al Consiglio Comunale di Siena, a sostegno del candidato sindaco Bruno Valentini.Una lista votata all'unanimità dall'assemblea comunale del Partito, frutto di un lavoro serio di condivisione fra le sezioni cittadine e gli organismi dirigenti.Ci troviamo di fronte ad un'ottima miscela (in piena parità di genere) di presenze giovani e mature, con capaci amministratori uscenti, dirigenti pubblici e stimate personalità della società civile.Un mix che vede pure un'importante presenza di indipendenti assieme a un folto gruppo di appassionati iscritti di partito.Ringraziamo Simone Vigni, capolista e Segretario comunale del Pd, l'Esecutivo e la Direzione comunale per il brillante lavoro svolto. Auguriamo a tutti “in bocca al lupo”, invitando i democratici di Siena e provincia a sostenere con il massimo impegno Bruno Valentini e i nostri candidati al Consiglio comunale, di gran lunga la proposta migliore rispetto allo pseudo “civismo” dietro il quale si cela il vecchio e peggior ceto politico cittadino.otata all'unanimità dall'assemblea comunale del Partito, frutto di un lavoro serio di condivisione fra le sezioni cittadine e gli organismi dirigenti.Ci troviamo di fronte ad un'ottima miscela (in piena parità di genere) di presenze giovani e mature, con capaci amministratori uscenti, dirigenti pubblici e stimate personalità della società civile.Un mix che vede pure un'importante presenza di indipendenti assieme a un folto gruppo di appassionati iscritti di partito.Ringraziando Simone Vigni, capolista e Segretario comunale del Pd, l'Esecutivo e la direzione comunale per il brillante lavoro svolto auguriamo a tutti “in bocca al lupo”, invitando i democratici, di Siena e provincia, a sostenere Bruno Valentini e i nostri candidati al Consiglio comunale. Di gran lunga la proposta migliore rispetto allo pseudo “civismo” dietro il quale si cela il vecchio e peggior ceto politico cittadino''.