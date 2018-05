Fratelli d'Italia: ''Sicurezza, decoro della città, lotta agli sprechi e altri punti programmatici''

A sostegno di De Mossi sindaco di Siena

"Nei prossimi giorni sarà presentata la lista di Fratelli d’Italia per le prossime elezioni comunali, ma il partito di Giorgia Meloni ha già le idee chiare sul programma e sull’idea di rinnovamento della città". Così l'ìnizio di una nota di Fratelli d'Italia.“Siamo stati i primi, nel centrodestra, ad aderire al progetto politico di Luigi De Mossi, che è tra i candidati l’unica personalità seria e credibile che incarna un autentico sentimento di rinnovamento ormai necessario per questa città. Siamo stati i primi ad appoggiarlo già a Febbraio, ritenendo che avesse le idee giuste per far voltare pagina a Siena. Stiamo dando il nostro importante contributo al programma elettorale del Sindaco, ci sono punti programmatici non negoziabili sui cui Fratelli d’Italia incentrerà la campagna elettorale.Vogliamo puntare al decoro della città, rinnovando il sistema di pulizia del centro storico e della periferia sia per quanto riguarda la metodologia di raccolta sia gli orari della stessa.Va debellato il fenomeno dell’accattonaggio, cooperando con le forze dell’ordine, eliminando l’occupazione di parcheggi da parte dei Rom e dei vari accampamenti nella zona della Stazione.Dobbiamo gettare le basi per una città sicura e decorosa, se necessario anche costituendo un sistema di presidio costante durante le ore del giorno e della notte su tutto il territorio comunale.Non ultimo l’argomento circa l’ottimizzazione delle risorse: vogliamo introdurre criteri nuovi per ridurre lo spreco di acqua: oltre il 60% delle risorse idriche è dispersa a causa della rete idrica ormai vetusta. Il Comune dovrà impegnarsi a trovare le soluzioni, di concerto con l’acquedotto, per la revisione e laddove necessario, il rinnovo delle tubature di conduzione.Nei prossimi giorni presenteremo il programma completo di Fratelli d’Italia, a sostegno di Luigi De Mossi ed in quella occasione avremo anche modo di dire la nostra sul panorama politico cittadino e su quanto sta accadendo in città.”