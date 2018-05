Lunghe code sulla tangenziale ovest di Siena, tra Siena sud e Siena ovest in direzione nord, per un incidente che poco dopo le 10 di questa mattina ha coinvolto uno scooter. Il conducente è caduto poco prima dell'uscita di Siena ovest e la concomitanza della chiusura dell'uscita di Siena sud per lavori, ha causato rallentamenti e code che hanno toccato anche la lunghezza di un chilometro.