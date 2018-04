Siena Doc presenta il logo e il comitato elettorale a sostengo della candidatura a sindaco di Siena di David Chiti

Questa mattina alle 11,00 “Siena Doc” ha presentato il logo della campagna elettorale per David Luciano Chiti, candidato a sindaco di Siena nelle elezioni amministrative 2018, nella sede del comitato elettorale in via Salicotto 23.“Il logo resta fedele al simbolo dell’associazione, pur con una sua rivisitazione, per sottolineare il percorso fatto da tutti noi ad oggi e la volontà di continuare il lavoro intrapreso” spiega il presidente dell’Associazione Siena Doc Emanuele Paolini.“La nostra scelta ha voluto privilegiare l’appartenenza di tutti noi al mondo associativo da cui veniamo, perché non vogliamo disperdere i traguardi raggiunti perché sono proprio quelli che ci hanno convinto a scendere in campo per la nostra città. ‘Le migliori parole sono i fatti’ recita il nostro motto e noi saremo con la gente tra la gente come abbiamo fatto fino ad ora, e come continueremo a fare, per una città sempre più a dimensione del cittadino” precisa il vandidato a sindaco David Luciano Chiti.“Siamo scesi in campo perché abbiamo fiducia nel nostro Candidato a Sindaco che ci porti ai traguardi fissati come ha fatto fino ad ora. Rimanere fedeli anche al logo dell’associazione che ci ha convinto e permesso di scendere in campo, è un atto doveroso di trasparenza e di coraggio che impegna tutti noi verso i nostri concittadini’ precisa la professoressa Anna Coluccia, responsabile del comitato elettorale.