Incidente tra tre autovetture ed un motociclo questa mattina, lunedì 23 aprile, attorno alle 8, in via Caduti di Vicobello a Siena. Nell'incidente è rimasto ferito uno studente 16enne che, dopo le prime cure dei sanitari del 118, è stato trasportato al pronto soccorso del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena. Sul posto è intervenuta la Polizia municipale per i rilievi del caso. Le condizioni del 16enne non sono gravi.