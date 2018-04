Loretana Battistini aderisce a Forza Italia e si candida per il Consiglio comunale

“Loretana Battistini sarà in lista con Forza Italia per le elezioni del rinnovo comunale del 10 giugno prossimo". Lo comunica con una nota il Coordinatore comunale di Forza Italia Siena, Alessandro Manganelli."La nota imprenditrice senese che in passato ha ricoperto importanti ruoli istituzionali, dopo colloqui con esponenti regionali e locali del partito, si è dichiarata soddisfatta della scelta operata e sarà, quindi, protagonista come sempre della prossima campagna elettorale amministrativa. Soddisfazione per il suo ingresso è stata espressa dal Coordinatore Regionale, On. Stefano Mugnai, dal Responsabile Organizzazione Regionale, Tommaso Villa, e dal Coordinatore Provinciale, Lorenzo Loré.E' un'altra importante presenza che si unisce ai rappresentati di Forza Italia e che sancisce il rafforzamento del partito in città. Nei prossimi giorni altri ingressi importanti. La voglia di cambiare si fa sentire a Siena! Ora si può cambiare con Forza Italia e l’Avv. Luigi De Mossi Sindaco per il centrodestra unito".