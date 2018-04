La direzione del Pd di Siena chiede un impegno a tutti i militanti per eleggere Bruno Valentini

"Le elezioni comunali di Siena impegnano il PD in uno dei momenti più difficili, soprattutto a livello nazionale, caratterizzato da una significativa sconfitta elettorale. Ci sono difficoltà a reagire ad una crisi politica dominata dall’incapacità dei populismi a trovare uno soluzione per il Governo del Paese" Così inizia un intervento della direzione comunale del Pd di Siena."La direzione del Partito Democratico di Siena, a sostegno del Candidato a Sindaco Bruno Valentini, impegna tutto il Partito, a partire dai circoli territoriali, ad attivarsi per coinvolgere tutte le energie cittadine a sostegno del PD e del suo programma.Il rilancio della città non può essere affidato né al populismo demagogico, né alla destra xenofoba e antieuropeista, tanto meno a presunti rappresentanti civici, che non potranno d’incanto trasformare il loro tanto declamato amore per Siena in capacità di governo.Per proseguire lo sviluppo di Siena il PD deve confermarsi come forza di maggioranza relativa di governo della città.Solo una amministrazione di centrosinistra può garantire alla città una classe dirigente all’altezza delle grandi sfide per Siena, in coerenza con la sua grande storia e tradizione.La sfida elettorale senese di rilevante peso specifico, anche sugli equilibri toscani e sulla tenuta del PD, rende necessaria una gestione largamente condivisa e unitaria della campagna elettorale e del partito.La Direzione Comunale del PD, a tale proposito, chiede al segretario di costituire un comitato politico rappresentativo delle sensibilità congressuali, al fine di favorire l’assunzione di decisioni unitarie negli organismi dirigenti eletti, con mandato fino al termine delle elezioni comunali, a cui saranno affidati i seguenti compiti:• Condividere l’impostazione e la gestione della campagna elettorale e del programma, per la cui redazione saranno presi in esame i documenti finali prodotti dai coordinatori dei tavoli del “Cantiere Democratico” e quanto emerso dalla conferenza programmatica del PD di Siena del 2015, da affidare al Candidato Sindaco e ai candidati Consiglieri Comunali;• Condividere e predisporre i criteri di formazione della lista per il Consiglio Comunale.• Favorire un contatto costante con le altre forze politiche e sociali anche in prospettiva più ampia, riferendo puntualmente alla direzione comunale sulle evoluzioni in corso;• Coinvolgimento degli altri livelli del partito sull’andamento della campagna elettorale.Il Partito Democratico presenterà una lista competitiva, composta da uomini e donne qualificati e rappresentativi in grado di essere il perno essenziale del governo della città.La Direzione impegna il Segretario ad attivare i circoli cittadini affinché valutino, raccolgano ed avanzino proposte di candidature che siano espressione del territorio e che rispondano all’obiettivo definito. Prioritariamente a verificare la disponibilità dei Consiglieri uscenti che negli anni di consiliatura abbiano apportato un contributo fattivo al lavoro svolto dal gruppo consiliare del Partito Democratico.A valorizzare disponibilità alla candidatura, nelle lista del PD, di uomini e di donne, che siano espressione del mondo del lavoro, delle associazioni, del volontariato e delle categorie economiche e imprenditoriali anche con figure indipendenti.E’ compito del segretario condividere con tutte le sensibilità del Partito la Costituzione del Comitato Elettorale Operativo, con sede in uno dei circoli del centro storico.La direzione impegna tutte le organizzazioni del PD Senese e chiede uno sforzo straordinario a tutti i militanti per eleggere Bruno Valentini Sindaco di Siena".