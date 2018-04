Tutela legale gratuita alle persone senza dimora: nasce anche a Siena l'esperienza di Avvocato di strada

Lunedì 16 aprile alle ore 16 presso l'istituto San Girolamo in Siena, via San Girolamo n. 8, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto locale "Avvocato di strada", per la tutela legale delle persone senza dimora. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Nazionale Avvocato di strada Onlus e vede la collaborazione del Gruppo di Volontariato Vincenziano di Siena.Presso il nuovo sportello, i legali volontari aderenti all’Associazione Avvocato di strada offriranno tutela legale gratuita ai senza tetto. Tutte le persone senza dimora con problemi legali che vivono sul territorio di Siena potranno presentarsi allo sportello senza appuntamento.Interverranno alla presentazione l’Avv. Antonio Mumolo, Presidente nazionale dell’Associazione Avvocato di strada Onlus, l’Avv. Leandro Parodi, coordinatore di Avvocato di strada Siena, Azelia Batazzi, Presidente Gruppo di Volontariato Vincenziano - Siena.Siena, dopo Firenze, è la seconda città toscana ad ospitare una sede di Avvocato di strada, mentre diventano 49 le città italiane dove sono presenti i legali volontari dell’Associazione. Fanno parte dell’Associazione oltre novecento avvocati volontari, che dal 2001 ad oggi hanno aperto oltre ventimila pratiche.Sono invitati alla conferenza stampa di presentazione gli organi di stampa, i volontari e i rappresentanti delle associazioni di volontariato del territorio e tutti, gli avvocati e tutti i cittadini interessati a collaborare o ad avere maggiori informazioni sulle attività previste.