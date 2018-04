Inchiesta Mps: pm Milano chiede il proscioglimento per Viola e Profumo

Il pm di Milano Stefano Civardi ha chiesto il proscioglimento dalle accuse di aggiotaggio e falso in bilancio per gli ex vertici di Mps Alessandro Profumo e Fabrizio Viola e per l'ex presidente del collegio sindacale Paolo Salvadori.La richiesta arrivata alla fine della requisitoria nel corso dell'udienza preliminare sulla vicenda relativa alla presunta non corretta contabilizzazione dei derivati Alexandria e Santorini nei bilanci della banca senese.