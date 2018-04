Sinistra per Siena parteciperà alle elezioni amministrative con un proprio candidato a sindaco

Il Circolo “Città Domani-Sinistra per Siena” ha discusso al proprio interno delle prossime elezioni amministrative e, ritenendo importante continuare l’esperienza condotta in questi anni all’interno del Consiglio Comunale caratterizzata da un’opposizione costruttiva ma ferma nei riguardi del sistema di governo PD, ha stabilito di presentare una propria lista e un proprio candidato.Il candidato e il programma saranno presentati alla stampa ed ai media cittadini nel corso di una conferenza stampa che si terrà venerdì 6 aprile alle ore 12 all’interno del gazebo del bar La Favorita in piazza Matteotti.