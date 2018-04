Dopo l’ennesima lite accesa con la figlia mamma chiede aiuto alla Polizia di Stato: riportata la calma

L’ennesima lite accesa con la figlia ha indotto una madre preoccupata a chiedere aiuto alla Polizia di Stato.E’ accaduto ieri sera a Siena, quando alle 21.45 circa, una mamma disperata e stanca delle continue discussioni, talvolta anche violente, con la figlia 35enne ha chiamato il 113.La sala operativa della Questura ha subito inviato le Volanti presso l’abitazione della famiglia segnalata.Quando i poliziotti sono intervenuti, ad aprire la porta di casa è stata proprio la madre, che visibilmente affranta ed in lacrime, ha raccontato in uno sfogo liberatorio dei continui contrasti con la figlia, a suo dire malata e sottoposta a cure.Gli agenti hanno subito tranquillizzato la donna, che ha spiegato loro come, questa volta, il motivo che aveva scatenato il litigio era da ricercare nella sua preoccupazione dovuta a presunte frequentazioni da parte della figlia con tossicodipendenti.Non sapendo più come affrontarla, aveva quindi cercato la Polizia per trovare un po' di conforto e qualcuno che la aiutasse a risolvere una situazione divenuta ormai insostenibile.Dopo aver compreso il quadro familiare, reso ulteriormente difficoltoso dalla morte prematura del marito, i poliziotti, si sono avvicinati con molta delicatezza alla figlia, che era in un’altra stanza dell’abitazione, e hanno provato a parlarle entrando in empatia con lei.La donna, pur ascoltandoli con apparente tranquillità iniziale, sembrava non volerne sapere di riappacificarsi con la mamma, istigandola a denunciarla e provocandola anche in loro presenza.Ciononostante, a poco a poco i poliziotti sono riusciti a riportare la calma in famiglia, terminando in maniera positiva l’intervento.Del caso, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno ora interessato la Divisione Anticrimine e la Squadra Mobile della Questura, che stanno vagliando, insieme, la delicata situazione, con l’interessamento anche delle altre Istituzioni competenti.