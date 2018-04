Anno educativo 2018/2019: dall'1 aprile è possibile presentare le domande di ammissione ai nidi comunali

A seconda della data di nascita dei bambini, a partire dall'1 aprile sarà possibile fare domanda di ammissione ai nidi comunali per l’anno educativo 2018/2019.Redatte su apposito stampato scaricabile dal sito internet al link: http://www.comune.siena.it/La-Citta/Istruzione/Infanzia/NIDI-D-INFANZIA-COMUNALI/AMMISSIONI oppure ritirate a mano all’Ufficio Istruzione (Casato di Sotto, 23 – 2° piano) aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12 e il mercoledì dalle 15 alle 17.La domanda dovrà essere consegnata per posta o direttamente all’Ufficio Istruzione, oppure inviata per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. (solo se l’utente è dotato di PEC).Per piccoli nati dal 1°.1. 2016 al 15.4.18 la documentazione dovrà essere presentata dal 1° al 30 aprile; per quelli nati dal 16.4.18 al 15.6.18 dal 1° al 30 giugno; chi è nato nel periodo 16.6.18 – 15.8.18 dal 1° al 31 agosto; mentre i bimbi nati dal 16.8.2018 al 30.9.2018 dal 1° settembre al 15 ottobre, infine per coloro che sono nati dal 1° gennaio 2016 al 30 settembre 2017 dal 1° al 31 ottobre.Le graduatorie saranno consultabili successivamente al link: http://www.comune.siena.it/La-Citta/Istruzione/Infanzia/NIDI-D-INFANZIA-COMUNALI/GRADUATORIE