A Siena, i Carabinieri della stazione Siena Centro, hanno arrestato ieri, giovedì 29 marzo, un 40enne nato in Romania trovato positivo nella banca dati delle forze di polizia per reati di matrice predatoria.Il rumeno deve espiare la pena di un anno di reclusione per il reato di furto aggravato con ordine di esecuzione emesso dal Tribunale di Arezzo.L'uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Siena a disposizione dell'autorità giudiziaria.