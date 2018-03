Non ci sarà un nome alternativo a quello di Bruno Valentini per le primarie del Partito Democratico del 15 aprile per scegliere il candidato del centrosinistra come sindaco di Siena.Dall'assemblea del Pd che si è tenuta questa sera, non è quindi uscito il nome alternativo, il candidato più gettonato era Giovanni Mezzedimi, proposto da Stefano Scaramelli e dall'ala renziana del Pd che sembrava praticamente certo.Nè Mezzedimi nè altri candidati infatti sono riusciti a raggiungere il 30% delle firme necessarie per la candidatura per sfidare il sindaco uscente alle Primarie.