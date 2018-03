Il Consorzio Tassisti Senesi comunica che domenica 18 marzo, in concomitanza con il “2° Duathlon Sprint Rank Città di Siena”, il servizio taxi subirà alcune variazioni e per la precisione dalle ore 12.00 di domenica 18 fino alla fine della gara. Lo stallo di sosta taxi di Matteotti, verrà temporaneamente spostato in via Malavolti, mentre quello di piazza Indipendenza verrà ricollocato in piazza Tolomei.