Convocazione in seduta pubblica dalle ore 9.00 presso la Sala del Capitano del Popolo di Palazzo Pubblico



Il Consiglio comunale di Siena è convocato in seduta ordinaria monotematica, nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo, in prima convocazione, per il giorno di martedì 20/03/2018, alle ore 9,00.1 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 17 2018 STATUTO COMUNALE – ADEGUAMENTO NORMATIVO, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.