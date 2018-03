Carenza di organico nella Polizia, intervento di Uniti per Siena

"La carenza del personale si ripercuote sulla sicurezza in città": esordisce così una nota di Uniti per Siena, che segnala come "a forza di raccontare la novella di Siena città sicura siamo arrivati a questo punto: pochi uomini e mancanza di turnover, e non siamo noi che ci immaginiamo la cosa ma è il sindacato Ugl di polizia a lanciare l'allarme.Ringraziamo il PD, che si balocca da anni a raccontarci tutto ciò, nonostante sia palese che la situazione è notevolmente peggiorata negli anni sul fronte della sicurezza, con l’aumento esponenziale dei furti. Non è così che siamo vicini alla nostra gente: abbiamo bisogno di risposte concrete e di poter vivere una vita tranquilla sia fuori che dentro le mura domestiche. Siamo certi che con questa amministrazione, però, non si andrà da nessuna parte. Siena deve cambiare, radicalmente, anche partendo proprio dalla sicurezza".