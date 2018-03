Stefano Scaramelli (Pd): ''In un contesto nazionale amaro le vittorie nel Senese di Padoan e Nencini sono note positive''

Il consigliere regionale commenta le vittorie alla Camera di Piercarlo Padoan e al Senato di Riccardo Nencini nel collegio di Siena

“In un contesto nazionale amaro e difficile da digerire le vittorie nel collegio di Siena di Pier Carlo Padoan e di Riccardo Nencini al Senato sono note positive”. Arriva a scrutinio finito il commento di Stefano Scaramelli, Consigliere regionale Pd che ha accompagnato Padoan in tutte le tappe della campagna elettorale per le terre di Siena. “Il merito va – continua Scaramelli - alla dimensione di uomo, di persona semplice e attenta ai minimi bisogni. Ma anche a come Padoan ha ricoperto il ruolo di Ministro dell'Economia e delle Finanze. Un lavoro intenso che le persone hanno riconosciuto e premiato con il voto”.Per Scaramelli Padoan è “stato un instancabile leone che ha viaggiato da mattina a sera per il territorio, prendendo vento in faccia e facendosi carico delle ansie e delle aspettative di questa comunità”. Un impegno e un modo di essere che, per Scaramelli, ha unito anche il Pd provinciale: “intorno a Padoan tutti abbiamo messo da parte i particolarismi, in una unione compatta alla cui base c’è la fiducia nella persona che ha portato alla vittoria di tutti. Un buon risultato per tutto il Partito Democratico che ha dato valore al senso stesso di essere comunità, riscoprendosi vera e autentica; in provincia come in città.Adesso Padoan raccoglie il compito di rappresentare le istanze di tutta la nostra comunità. A noi il compito di continuare a lottare per i nostri ideali senza stancarsi. Avessimo mollato anche solo un attimo non ce l'avremmo fatta. Invece abbiamo vinto tutti insieme, Padoan in primis. Orgogliosi di averti sostenuto e accompagnato nelle terre di Siena, di averci messo oggi la faccia e aver creduto ieri in questa candidatura. Orgoglio anche nell'aver ipotizzato la candidatura di Padoan quando ancora nessuno poteva immaginarlo. Avanti insieme, le terre di Siena sono anche le terre di Pier Carlo Padoan”.